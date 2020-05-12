Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı Lacivertlilerden henüz yeni bir teklif almayan Şilili oyuncu, geleceğiyle ilgili ülkesinin basınına konuştu.

"Kariyerimin son dönemine girdim. Kendim ve ailem için en sağlıklı hamleyi yapmak istiyorum. Henüz kararımı vermedim ama bizim için Güney Amerika iyi bir seçenek olabilir."

"Boca Juniors'a gitmek isterim"

Isla, henüz bir teklif almadığını belirtti.

"Boca Juniors'a gitmek isterim. Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında ikinci başkan Juan Roman Riquelme ile konuştuk ama sonrasında bir görüşmemiz olmadı."

Şili ekiplerinden Universidad Chile'ye saygı duyduğunu söyleyen Isla, teklif gelmesi halinde bunu değerlendireceğini belirtti.

Koronavirüs hakkında da konuşan Mauricio Isla, "Türkiye'de süreç çok iyi yönetildi, hastalığa dair herhangi bir endişem yok" dedi.