Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'den Trabzonspor, Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Göztepe'den Adis Jahovic'in de kural dışı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildiği aktarıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Göztepe Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor TFF Trabzonspor
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