Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gülle atmada Ali Peker'den altın madalya
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker, altın madalya kazandı.
Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Normandiya bölgesinde gerçekleştirildi.
19. ISF Gymnasiade'de gülle atmada 20,23 metrelik derecesiyle Ali Peker, birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.
Etiketler: Fransa
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