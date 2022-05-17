Bu yıl Miami Açık ve Madrid Açık'ın aralarında bulunduğu 4 organizasyonda şampiyonluğa ulaşan 19 yaşındaki tenisçi, Arjantin'in La Nacion gazetesine yaptığı açıklamada, "Fiziksel ve zihinsel açıdan çok iyi hissediyorum. Güçlü bir oyuncuyum. Kendime oldukça güveniyorum. Bir grand slam kazanmak için gerekenlere sahibim." ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce 114. basamakta yer aldığı erkekler dünya sıralamasında 6'ncılığa kadar yükselen Alcaraz, "Grand slam turnuvası kazanmak için hazır hissettiğimi söylemekten korkmuyorum. Hedefim ve hayalim konusunda açık sözlüyüm. Bu da dünya 1 numarası olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Alcaraz'ın, tek erkeklerde Novak Djokovic ve Rafael Nadal ile beraber favori gösterildiği sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), 22 Mayıs'ta başlayacak.