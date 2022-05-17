Sevilla yerel yönetimi tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen Eintracht Frankfurt-Rangers maçı için kentte 3 bini ulusal polis olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisinin hazır bulanacağı bildirildi.

Basına yapılan açıklamalarda, stat çevresi ve kent merkezlerinde taraftarın yoğunlukta olacağı bölgelerde terörle mücadele ekiplerinin de görev alacağı, çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağı, stat çevresindeki barların teraslarının hizmet dışı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Maç için 100 bin kadar İskoç ve Alman taraftar kente gelirken, Sevilla ve Malaga hava limanlarında 17-19 Mayıs tarihlerinde 324 ek uçuşun planlandığı kaydedildi.

Yeni formatındaki kupayı en çok İspanyol ekipleri kazandı

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı içinde en çok İspanyol ekipleri başarı gösterdi.

Eski adı UEFA Avrupa Kupası olan organizasyon, 2009-2010 sezonunda itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla gerçekleştirilirken, söz konusu sezondan itibaren Sevilla kupayı 4 kez müzesine götürdü. Atletico Madrid'in 3 kez kazandığı kupanın şampiyonu geçen sezon bir başka İspanyol ekibi Villarreal olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında İspanyol ekipleri dışında iki İngiliz takımı kupa sevinci yaşadı. İngiliz ekiplerinden Chelsea'nin iki kez kazandığı kupayı, Manchester United bir defa müzesine götürdü.

Eintracht Frankfurt veya Rangers'ın yarınki final maçını kazanması halinde 2009-2010 sezonundan itibaren yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde, İspanyol ve İngiliz takımları dışında bir ülke temsilcisi kupayı alma başarısı gösterecek.

Eintracht Frankfurt finale namağlup geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta olan ve sarı lacivertliler ile her iki maçta da 1-1 berabere kalan Eintracht Frankfurt, finale kadar namağlup geldi.

Alman takımı, finali kazanması halinde 2018-2019 sezonunda maç kaybetmeden kupayı kazanan Chelsea'nin bu performansını gerçekleştiren ikinci ekip olacak.

Avrupa kupalarında 4. kez final maçına çıkacak Eintracht Frankfurt, son olarak 42 yıl önce (1979-1980) Avrupa'da final oynamış ve o yıl tarihindeki tek UEFA Kupası'nı kazanmıştı.

İskoç temsilcisi Rangers ise Avrupa'da 6. finaline çıkacak. Avrupa'da daha önce 5 kez final oynayan Rangers, sadece 1971-1972 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri'ni müzesine götürebilmişti.