Beşiktaş'ta, yeni sezon planlaması sürüyor. Siyah beyazlılar, iç transferde önemli mesafe kat etmiş durumda.

Güven ve Serdar'ın sözleşmesi uzatılacak

Güven Yalçın ile imzaların atılması an meselesi. Genç oyuncunun sözleşmesinin 3 ya da 4 yıl uzatılacağı ifade edildi.

Bir diğer genç isim Serdar Saatçı’nın da takımda kalması isteniyor. Son haftalarda formayı kapan 19 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri ile önümüzdeki hafta görüşülmesi bekleniyor.

Larin ile yenide görüşülecek, Atiba yabancı kuralına bağlı

Beşiktaş'a veda edeceği düşünülen Cyle Larin de ise şartlar değişti. Aradığı teklifleri alamayan Kanadalı futbolcu, yeniden masaya oturmak istediğini yönetime bildirdi.

Larin ile bir kez daha görüşme yapılacak. Atiba Hutchinson’ın geleceğini ise önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralı belirleyecek.

8+3'ün devam etmesi halinde tecrübeli isimle 1 yıllık daha sözleşme imzalanacak.

Rıdvan ve Ersin'e gelecek teklifler değerlendirilecek

Diğer yandan Beşiktaş'ta, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu’nun kaderi ise gelecek tekliflere göre şekillenecek.

Genç sol bek için Avrupa'dan gelen teklifler revize edilmesi için geri gönderildi. Rıdvan'ın taliplerinden haber bekleniyor.

Yönetim, Ersin Destanoğlu’ndan da iyi bir bonservis geliri bekliyor. Genç kaleciye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.