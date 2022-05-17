Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ISF Genel Kurulu, Fransa'nın Normandiya bölgesinde devam eden Gymnasiade 2022 sırasında toplandı.

Toplantıda, Erzurum'un "ISF Winter Games Gymnasiade 2023" adaylığı da görüşülerek, ISF Dünya Kış Oyunları 2023'ün Erzurum'da yapılması kararlaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de hazır bulunduğu toplantıda, ISF Başkanı Laurent Petrynka ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu oyunların Türkiye'de düzenlenmesi için protokol imzaladı.

Daha önce 1978'de İzmir'de ve 2016 yılında da Trabzon'da ISF Dünya Yaz Oyunları'na (Gymnasiade) ev sahipliği yapan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, 2023 yılında da Erzurum'da ilk defa bu alandaki organizasyona ev sahipliği yapacak.