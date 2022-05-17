Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan misafir tribün biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Litvanya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 250 lira olarak belirlendi.