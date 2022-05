Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kanatlarda ve forvet hattında oynayan 15 yaşındaki oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşmaya varıld.

"Artık kendi tarihini yazacak. İlk profesyonel sözleşmen için tebrikler Shaqueel van Persie."

Please allow me to introduce myself:



???????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? (15)

#FeyenoordO16#VarkenoordView