Fenerbahçe'de hem gidecek oyuncular hem de yeni transferler merak konusu.

Attila Szalai, Kim Min Jae, Crespo, Osayi Samuel ve Miha Zajc gibi isimlere, birçok Avrupa kulübünün ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.

Ancak sarı lacivertli yönetim yeni bir teknik adamla anlaşmaya varmadan, oyuncularına gelen tekliflere net yanıt vermek istemiyor.

Fenerbahçe yönetimi, masaya oturmak isteyen kulüplerden süre istedi. Sarı lacivertli idareciler ayrıca, Jorge Jesus’un kararının, futbolcu transferinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Portekizli teknik direktör, sarı lacivertli takımla ilgili çalışma yaptı, gönderilmesi ve kalması gereken isimleri belirledi.

Takımdan ayrılacak isimlerin netleşmesinin ardından transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapması beklenen Fenerbahçe, kiralıktan dönecek futbolcular ile ilgili kararını da yeni teknik direktörün açıklanmasından sonra verecek.