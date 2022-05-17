Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serkan Asan'dan Trabzonspor'a kötü haber
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan 23 yaşındaki oyuncusu Serkan Asan'ın sol diz menisküsünde yırtık tespit edildi.
Kulüp doktoru Hakan Çelik, Serkan Asan'ın sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesine açıklama yaptı.
"Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır."
Serkan Asan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 17, 2022
https://t.co/J52eOhi4oG pic.twitter.com/2SlxC0uYL9
Etiketler: Trabzonspor
Son Haberler
- 17:40
- 17:32
- 17:19
- 17:16
- 16:57
Sıradaki Haber
UEFA, Avrupa Ligi finali için alarm verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz