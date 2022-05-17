Göcek Koy içinde başlayan yarış, Göcek, Yassıca ile Zeytin Adası'ndan oluşan coğrafi rotada yapıldı. Yarışlara yurt içinin yanı sıra 18 farklı ülkeden 50 tekneyle 380 sporcu katılıyor.

GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, organizasyonun 22'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ugan, her yıl yarışlara katılan ülke ve sporcu sayısında artış olduğunu dile getirdi.

"Buraya özellikle yurt dışından gelenler sadece yarışmıyor aynı zamanda bölgeden alış veriş de yapıyor. Hem de dünya harikası Göcek'i, bölgemizi ülkelerinde anlatıyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla katılımla etkinliğimizi sürdüreceğiz."

Yarışlar 20 Mayıs'ta sona erecek.