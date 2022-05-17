Kariyerinin ilk grand slam turnuvasında ana tabloya kalmak için mücadele eden İpek Öz, Fransa'nın başkenti Paris'te oynadığı ilk eleme maçından galibiyetle ayrıldı.

Dünya 133 numarası ve 2019 Wimbledon gençler şampiyonu Snigur karşısında ilk seti 7-6 kaybeden İpek, 6-3 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Milli sporcu, ikinci eleme turunda yarın Meksikalı Fernanda Contreras Gomez ile karşılaşacak.

Elemelerde yarın Altuğ Çelikbilek de Çek sporcu Zdenek Kolar karşısında tur arayacak.