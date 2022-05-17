Altınordu Kulübü, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada, "2012-2013 sezonundan itibaren A Takım Teknik Direktörümüz olarak görev yapan Hüseyin Eroğlu'na veda ediyoruz. TFF 3. Lig, TFF 2. Lig şampiyonlukları ve Süper Lig yolunda play-off finali oynatma gururunu bizlere yaşatan Hüseyin Eroğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

"Altınordu tarihi birlikte yazanların eseridir"

Hüseyin Eroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce hiç kimsenin yürümeye cesaret bile edemediği bir yola kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile 10 yıl önce birlikte çıktıklarını belirtti.

Bizim yolumuz herkesten farklı ve bize bu yolda arkadaşlık ettiğin için teşekkür ederiz. Sana kapımız her zaman açık! ❤️????@huseyinnerogluu pic.twitter.com/ufDuyJlpEh — Altınordu FK (@AltinorduFK) May 17, 2022

Bu süreçte Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Enis Destan ve daha onlarca genç futbolcunun hikayesini anlattıklarını aktaran Eroğlu, şu sözleri kullandı:

"Altınordu, 90 dakikaya ve futbol sahalarına asla ve asla sığmayacak, büyük bir yol hikayesidir. Altınordu, tarihe tanıklık edenlerin değil, tarihi birlikte yazanların eseridir. Bu eserde küçük bir payım bile varsa, çocuklarımızın yarına güvenle bakmalarını sağlama yolunda katkı sağladıysam, kendimi dünyanın en mutlu insanı sayarım. Evet, bizimkisi bir yol hikayesiydi. Çok güzel başladı, çok güzel devam etti ve en güzel şekilde bitti. Her şeyin en iyisine layık olduğunu düşündüğüm Altınordu'nun, Türk futbolunun gelecek yapılanmasında bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. Bu güzel hikayeyi yazan, başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve artık yeni bir yol hikayesi yazmak üzere ayrılırken, bayrağı devrettiğim dostum Ufuk Kahraman'a başarılar diliyorum."

Yeni teknik direktör Ufuk Kahraman oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gün içinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen ve vedalaşan Hüseyin Eroğlu'nun yerine A Takım Antrenörümüz Ufuk Kahraman, A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapacak" denildi.

Futbolculuk döneminde İzmirspor, Salihlispor, Bucaspor, Manisaspor, Göztepe ve Bergamaspor'da forma giyen 45 yaşındaki Ufuk Kahraman, Altınordu'da Eroğlu'nun yardımcılığını yapıyordu.