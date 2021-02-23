Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig'den 5 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sivasspor ve Gaziantep'in çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi.
Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael, Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Arvydas Novikovas ve Cenk Ahmet Alkılıç ile Demir Grup Sivasspor görevlisi Erhan Erdoğan da disipline gönderildi.
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