Süper Lig'de 23 maçta attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımın radarında olan Hatayspor'un başarılı oyuncusu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.

Hatay'da bulunan Krasnodar kulübünün yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan anlaşmaya göre, bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödenecek.

Bir sonraki satıştan Hatayspor yüzde 20 daha alacak. Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek.