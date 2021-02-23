Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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