Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Sol dizinde ödem bulunan ve Denizlispor karşısında forma giymesi zor olan Cenk Tosun, çalışmada yer almadı.

Sakatlıkları bulunan diğer isimlerden Rachid Ghezzal ve Montero ise özel programları dahilinde çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Bu 2 futbolcunun hafta içinde sakatlıklarının durumu takip edilecek ve Denizlispor karşısında forma giyip giymeyecekleri netleşecek.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise kondisyon ve taktik çalıştı.

Hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.