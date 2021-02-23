Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) liderliğinde düzenlenecek Rally Bodrum, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak.

2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi saat 18.30'da açılış kokteyli ve start seremonisiyle başlayacak.

Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji'nin kullanılacağı organizasyon, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.