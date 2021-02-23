Araştırmayı İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ile İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı yaptı.

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Bilgiç ile Prof. Dr. Murat Emre araştırmanın ayrıntılarını TRT Haber’e anlattı.

Sosyal medya üzerinden taraftarlara çağrı yapıldı. Taraftarlar, fanatik ve fanatik olmayan olarak ikiye ayrıldı.

Taraftarlara MR cihazında maç izletildi. Takımlarının farklı galibiyet ve mağlubiyet maçları gösterildi. Herhangi bir ligden ilgisiz bir maç izletildi. Taraftarların beyin tepkileri takip edildi.

Maç izlerken beyinde yoğun aktivite belirlendi. Maçların skoru yoğun aktiviteyi engellemedi. Yoğun aktiviteyi beynin duygu ve motivasyon bölgesi gösterdi.

Bebeğiyle ilgilenen annenin tepkileriyle benzer tepkiler alındı. Romantik aşkta aktive olan bölgeler harekete geçti.

Araştırma nasıl yapıldı?

Prof. Dr. Başar Bilgiç, araştırmayı Fenerbahçe taraftarı üzerinde yaptıklarını belirtti.

"Taraftarların beyin tepkileri nasıl olacak bunu merak ettik. Taraftarları kendi içinde fanatik olan ve fanatik olmayanlar diye ikiye ayırdık. Bunda Fenerbahçeli taraftarları seçtik. Onlara ulaşırken sosyal medya platformlarını seçtik. Başvuran Fenerbahçeli taraftarları kendi içinde ikiye ayırdık. Bunlar da fanatik olanlar ve fanatik olmayan Fenerbahçe taraftarları olarak yaptık. Daha sonra onları MR cihazının içine koyarak beyin tepkilerini ölçtük. Taraftarlara Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0 yendiği maçın gollerini gösterdik. Aynı zamanda Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 5-1 yendiği yani taraftarların üzüldüğü maçı gösterdik. Daha sonrada tepki vermeyecekleri, bilmedikleri bir maçın gösterdik."

Futbol Aşkı Bambaşka. Taraftarlarla yapılan araştırmalarda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Detaylar @trthaber'de https://t.co/m2nJyfx3bZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2021

Futbol aşkı araştırma sonuçları

Prof. Dr. Murat Emre de araştırmanın sonuçlarını anlattı.

"Bizim burada bakmak istediğimiz şey takımlarının başarılarını yaşadıkları zaman beyinlerinde aktif olan bölgenin özellikleri var mı? Bu çalışmanın sonucunda böyle olduğunu gördük. Neden bu çalışmayı yaptık? Futbol kalitesi açısından yüksek kalitede olan bir maçı izlediğimiz zaman, bir derbi maçını izlediğimizde Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlediğimdeki tadı alamıyoruz, heyecan duymuyoruz. Belki futbol kalitesi aynı ama heyecanı aynı değil. Bunun beyinden kökenleri var mı? Aslında bizi bu çalışmaya iten soru buydu. Bu sorunun cevabı da ‘evet’ çıktı. Gerçekten bunun beyinde kökenleri var.

"Beyinde aktive olan bölgeler anne-çocuk sevgisi yaşandığı zaman aktive olan bölgelerle örtüşüyor

"Fenerbahçe fanatiklerinin en çok kutsadığı maçtan 6-0’lık Fenerbahçe-Galatasaray maçının gollerini gösterdiğimizde beyinde aktive olan bölgeler; anne-çocuk sevgisi, romantik aşk yaşandığı zaman aktive olan bölgelerle örtüşüyor. Bunlar aynı zamanda duygu durumumuzun ayarlanması, sosyal kategorizasyon gibi diğer işlemlerde önemli olan bölgelerde futbol fanatiklerinin başarıları yaşadıkları ya da takımlarının üzüntülerini yaşadıklarında bu bölgeler aktif hale geliyor."