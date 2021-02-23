Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, büyük bir kulüp ve büyük bir camia olabilmenin en temel şartının yaşam döngüsü içerisinde karşılaşılan çeşitli güçlükleri, doğru zamanda yapılan doğru hamlelerle tolere edebilme kabiliyetini ortaya koymak olduğunu söyledi.

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"En büyük kupayı da müzemize getireceğiz"

Ağaoğlu, yeniden doğma, yeniden güç toplama ve eskisinden daha güçlü bir biçimde yoluna devam edebilmenin Trabzonspor’u diğer kulüplerden ayıran en temel özellik olduğuna dikkat çekti.

"Çok kısa süre önce ekonomik, sosyal ve sportif olarak dibe vurmuş olan kulübümüzün, iki yıllık zaman diliminde Türkiye'nin ekonomisi en iyi futbol kulübü haline gelmesi tesadüf değildir. Sportif manadaki başarılara hasret kalan camiamızın, geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırması, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine getirmesi de tesadüf değildir. Bu başarılar, Trabzonspor camiasının büyüklüğünü, gücünü ve zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetini göstermektedir! Her ne kadar sizlerden uzak, doyasıya sevinemediğimiz ve coşkuyla kutlayamadığımız süreçleri yaşasak da, ülkemizin en önemli iki kupasını Trabzonsporumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki; sabırla, sükunetle ve kararlılıkla devam ettiğimiz bu yolda hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da müzemize getireceğiz."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Eskisinden daha güçlüyüz"”

Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu kadrolarının özverili mücadelesinin birleştiğinde, Trabzonspor'a yakışır bir ivme yakaladıklarını kaydetti.

"Devre arası transfer döneminde Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'yı kadromuza kattık. Şimdi eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Camiamızın gösterdiği teveccüh ve sarsılmaz birlikteliğin yanı sıra sizlerden aldığımız enerji, cesaret ve güven takımımızı ateşleyen en büyük etkenler arasında yerini alıyor. Taraftarlarımızdan yoksun olarak oynadığımız Süper Lig'de hala çok uzun bir maraton bizleri bekliyor. Şartlar ne olursa olsun kenetlenerek, sabır ve güvenle takımımıza destek vermeniz camiamız adına tek temennimizdir. Kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleştiği bir ay olmasını diliyorum."