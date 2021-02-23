Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi kapandı. Galatasaray galibiyet serisini 7 maça çıkarttı, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı. Beşiktaş haftayı maç yapmadan geçirdi, Trabzonspor zirve iddiasını sürdürdü.
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanı tek golle aldı. Galibiyet serisini 7 maça çıkaran sarı kırmızılılar, liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe sahasındaki 5. mağlubiyetini yaşadı
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sezon sahasında 5'inci kez yenildi.
Lig tarihinde bir sezonda evinde mağlup olduğu en yüksek sayıyı tekrarladı. Fenerbahçe, 1969, 1988 ve 1993 yıllarında da sahasında 5 mağlubiyet yaşamıştı.
Trabzonspor zirve iddiasını sürdürdü
Beşiktaş'ın 'bay' geçtiği haftada Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Bordo mavililer 3 puanı tek golle aldı, galibiyet serisini de 7 maça çıkararak zirve iddiasını sürdürdü.
Son 5 maçını kaybeden Medipol Başakşehir'in 3 puan hasreti ise 8 maça yükseldi.
Ligde bu hafta Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasında derbi mücadelesi oynandı. Gol düellosuna dönüşen karşılaşmada lacivert beyazlılar 3-2'lik skorla 3 puanı almayı başardı.
Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor 2-0 geriye düştüğü Yeni Malatyaspor karşılaşmasını 3-2 kazanmayı başardı. Bu mücadeleden sonra Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Yukatel Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son sıradan kurtuldu.
Hatayspor'da Boupendza gollerine devam etti
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Güney ekibi, maçı 3-1 kazandı. Bu karşılaşmayı da boş geçmeyen Aaron Boupendza, gol sayısını 18'e çıkardı.
Demir Grup Sivasspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.
Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 10 maça çıktı
Gaziantep Futbol Kulübü ile Fraport Tav Antalyaspor 0-0 tamamlandı. Haftanın golsüz geçen tek karşılaşmasının ardından Akdeniz ekibinin yenilmezlik serisi 10 maça yükseldi.
Haftanın kapanış maçında ise MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
- 12:52
- 12:51
- 12:48
- 12:42
- 12:47