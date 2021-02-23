Süper Lig'de 26. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanı tek golle aldı. Galibiyet serisini 7 maça çıkaran sarı kırmızılılar, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe sahasındaki 5. mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sezon sahasında 5'inci kez yenildi.

Lig tarihinde bir sezonda evinde mağlup olduğu en yüksek sayıyı tekrarladı. Fenerbahçe, 1969, 1988 ve 1993 yıllarında da sahasında 5 mağlubiyet yaşamıştı.

Trabzonspor zirve iddiasını sürdürdü

Beşiktaş'ın 'bay' geçtiği haftada Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Bordo mavililer 3 puanı tek golle aldı, galibiyet serisini de 7 maça çıkararak zirve iddiasını sürdürdü.

Son 5 maçını kaybeden Medipol Başakşehir'in 3 puan hasreti ise 8 maça yükseldi.

Ligde bu hafta Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasında derbi mücadelesi oynandı. Gol düellosuna dönüşen karşılaşmada lacivert beyazlılar 3-2'lik skorla 3 puanı almayı başardı.

Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor 2-0 geriye düştüğü Yeni Malatyaspor karşılaşmasını 3-2 kazanmayı başardı. Bu mücadeleden sonra Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son sıradan kurtuldu.

Hatayspor'da Boupendza gollerine devam etti

Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Güney ekibi, maçı 3-1 kazandı. Bu karşılaşmayı da boş geçmeyen Aaron Boupendza, gol sayısını 18'e çıkardı.

Demir Grup Sivasspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü ile Fraport Tav Antalyaspor 0-0 tamamlandı. Haftanın golsüz geçen tek karşılaşmasının ardından Akdeniz ekibinin yenilmezlik serisi 10 maça yükseldi.

Haftanın kapanış maçında ise MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.