UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Atletico Madrid, son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk edecek.

İspanya'da uygulanan uçuş kısıtlaması sebebiyle mücadele Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak.

İki ekibin daha önceki 3 buluşmasında İngiliz ekibi 2, ispanyol temsilcisi 1 galibiyet aldı. Son 16 turundaki bir diğer mücadele ise Lazio, son şampiyon Bayern Münih'i konuk edecek.

İki ekibin mücadelesine Roma Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde iki mücadele de saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşmaların rövanşları 17 Mart'ta oynanacak.