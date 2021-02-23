Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo'yu bekliyor. Tecrübeli futbolcu, sakatlığının tamamen geçmesi halinde Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.

Sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun forma giymediği 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı.

Bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıkan Fenerbahçe, ligde Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup oldu. Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü ise 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Erol Bulut'un öğrencileri, çeyrek finalde kupaya veda etti ve bu maçlarda Gustavo'yu aradı.

Bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Luiz Gustavo 1 gol attı. Süper Lig'de bin 825 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydi.