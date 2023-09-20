Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan
23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker
1. Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Manisa FK-Göztepe: İlker Yasin Avcı
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Fatih Tokail
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK: Yunus Dursun