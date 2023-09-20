Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker

1. Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik

16.00 Manisa FK-Göztepe: İlker Yasin Avcı

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Fatih Tokail

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK: Yunus Dursun