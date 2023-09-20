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Spor
AA 20.09.2023 15:37

McLaren Oscar Piastri'nin kontratını uzattı

Formula 1 takımlarından McLaren, Avustralyalı sürücü Oscar Piastri'nin sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattı.

McLaren Oscar Piastri'nin kontratını uzattı
[Fotograf: AA]

Takımdan yapılan açıklamada, bu sezon organizasyonda ilk sezonunu geçirmesine rağmen performansıyla beğeni toplayan 22 yaşındaki pilotun 2024'te tamamlanacak kontrat süresinin, 2026 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Büyük Britanya etabında dördüncülük, Macaristan ayağında ise beşincilik elde eden Piastri, 42 puanla pilotlar klasmanında 11. sırada yer alıyor.

2020'de Formula 3, 2021'de Formula 2 organizasyonlarında kupaya uzanan Oscar Piastri, bu sezon Belçika'da düzenlenen F1 sprint yarışını ise ikinci sırada tamamlamıştı.

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