TFF'den Stefan Kuntz'a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu resmi web sitesinden teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili açıklama yapıldı.
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.
Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.— TFF (@TFF_Org) September 20, 2023
Sayın Stefan Kuntz’a, A… pic.twitter.com/OzukRIh8oc
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi 20 maç sürdü
Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 16'sı resmi 4'ü özel olmak üzere 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 11'i sahasında 8'i deplasmanda ve 1'i tarafsız sahada olmak üzere bu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü.
20 Eylül'de başlayan Kuntz dönemi 20 Eylül'de bitti
Şenol Güneş'in ardından resmi olarak 20 Eylül 2021'de düzenlenen törenle göreve getirilen Stefan Kuntz'la yollar 20 Eylül 2023'te ayrıldı.
Tam 2 yıl süren Kuntz döneminde ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 8 Ekim 2021'de Norveç karşısında çıktı. İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kuntz'un milli takımın başında çıktığı son maç ise Japonya ile Belçika'da oynanan hazırlık karşılaşması oldu. Milliler, bu karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Stefan Kuntz dönemindeki milli maçlar
A Milli Futbol Takımı'nın Stefan Kuntz döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|12.09.2023
|Özel
|Japonya
|2-4
|08.09.2023
|EURO 2024 Elemeleri
|Ermenistan
|1-1
|19.06.2023
|EURO 2024 Elemeleri
|Galler
|2-0
|16.06.2023
|EURO 2024 Elemeleri
|Letonya
|3-2
|28.03.2023
|EURO 2024 Elemeleri
|Hırvatistan
|0-2
|25.03.2023
|EURO 2024 Elemeleri
|Ermenistan
|2-1
|19.11.2022
|Özel
|Çekya
|2-1
|16.11.2022
|Özel
|İskoçya
|2-1
|25.09.2022
|UEFA Uluslar Ligi
|Faroe Adaları
|1-2
|22.09.2022
|UEFA Uluslar Ligi
|Lüksemburg
|3-3
|14.06.2022
|UEFA Uluslar Ligi
|Litvanya
|2-0
|11.06.2022
|UEFA Uluslar Ligi
|Lüksemburg
|2-0
|07.06.2022
|UEFA Uluslar Ligi
|Litvanya
|6-0
|04.06.2022
|UEFA Uluslar Ligi
|Faroe Adaları
|4-0
|29.03.2022
|Özel
|İtalya
|2-3
|24.03.2022
|2022 Dünya Kupası Elemeleri
|Portekiz
|1-3
|16.11.2021
|2022 Dünya Kupası Elemeleri
|Karadağ
|2-1
|13.11.2021
|2022 Dünya Kupası Elemeleri
|Cebelitarık
|6-0
|11.10.2021
|2022 Dünya Kupası Elemeleri
|Letonya
|2-1
|08.10.2021
|2022 Dünya Kupası Elemeleri
|Norveç
|1-1
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.