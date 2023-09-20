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Spor
AA 20.09.2023 14:44

Nadal'a göre tarihin en iyisi Djokovic

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan ve sakatlığı nedeniyle sene başından bu yana kortlara çıkamayan İspanyol Rafael Nadal, ezeli rakiplerinden Sırp Novak Djokovic'i tarihin en iyi tenisçisi olarak gördüğünü söyledi.

Nadal'a göre tarihin en iyisi Djokovic
[Fotograf: AA]

İspanyol basınına konuşan 37 yaşındaki Nadal, son olarak ABD Açık'ı kazanmasının ardından tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan tenisçisi rekorunu (24) egale eden Djokovic'ten övgüyle bahsetti.

"Konu, tartışmaya açık değil"

Nadal, Sırp tenisçinin ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 4 grand slam turnuvasından 3'ünü kazandığını hatırlattı.

"Rakam ve istatistiklerde Djokovic'in benden daha iyi olduğu, tartışmasız bir gerçek. Diğer tenisçiler size ilham veya keyif verebilir, bu nedenle tercihiniz farklı yönde olabilir. Ama başarılarını da göz önüne alarak, tarihin en iyisi Djokovic ve bu konu, tartışmaya açık değil."

"Sakatlıklar, onun başarılarına mazeret olamaz"

Nadal, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 36 yaşındaki Djokovic ile arasındaki rekabette geriye düştüğü yönündeki değerlendirmelere saygı duyduğunu belirtti.

"Şanssızım. Tam olarak iyileşememem, bir şanssızlık. Novak da sakatlıklar yaşadı. Bu, sporun doğasında var. Ama bu durum, onun başarılarına mazeret olamaz. Onu tebrik ediyorum."

Rafael Nadal, sakatlığını atlatarak kortlara dönmesi halinde grand slam sayısında Djokovic'i yakalamak gibi bir hedefi olmadığını vurguladı.

"Grand slam sayısında Djokovic'in önünde olduğum dönemde de şu anki düşüncelerime sahiptim. Onu geçmek için kişisel bir mücadeleye girmeyeceğim. Çünkü o karakterde bir insan değilim. Kariyerimden gayet memnunum."

"Djokovic'in tek rakibi Alcaraz"

Bu yıl Wimbledon'dan zaferle ayrılan vatandaşı 20 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın performansını da çok beğendiğini aktaran Nadal, şunları kaydetti:

"Uzun süre, dünya 1 numarası olarak kaldı. Yaşı henüz çok genç olmasına rağmen, Djokovic'in rakibi olabilecek seviyedeki tek tenisçi, bence Alcaraz."

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