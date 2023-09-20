Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı takımda Tayfur Bingöl, Club Brugge maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.
Club Brugge maçı kamp kadromuz. #CLUvBJK | #UECL pic.twitter.com/iJQXwuIANl— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 20, 2023