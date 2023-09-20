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Spor
AA 20.09.2023 14:22

Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı takımda Tayfur Bingöl, Club Brugge maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.


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Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi
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