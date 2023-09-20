Milli judocular Bakü Grand Slam'e katılmak üzere Azerbaycan'a gitti

Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, başantrenör Irakli Uznadze yönetiminde Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 8 Eylül'de başladıkları kampı tamamlayan kadın ve erkek ay-yıldızlı olimpik judocular, Azerbaycan'daki organizasyonda 22-24 Eylül tarihlerinde madalya için tatamiye çıkacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek 5'i kadın 14 milli judocu şöyle:

Kadınlar: 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt, 63 kilo Minel Akdeniz, 70 kilo Fidan Ögel ve +78 kilo Hilal Öztürk

Erkekler: 60 kilo Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş, 66 kilo Muhammed Ali Demirel, 73 kilo Bayram Kandemir ve Umalt Demirel, 81 kilo Vedat Albayrak, 90 kilo Mihael Zgank, 100 kilo Mert Şişmanlar ve +100 kilo Münir Ertuğ.