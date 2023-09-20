Türk boksör Serhat Güler: Sinan Şamil Sam ruhunu yaşatacağım

Kariyerinde Balkan şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Fenerbahçe'nin eski milli boksörü Serhat Güler, profesyonel boksta madalya kazanmaya devam ediyor.

Profesyonel boksa geçişinin ardından 3 maçta 3 galibiyet elde eden Güler, Universium'un organize ettiği gecede 30 Eylül'de Almanya'nın Llsenburg kentinde ringe çıkacak.

Ahmet Öner’in promotörlüğünde Alman Leon Bunn'un elinden aldığı WBC International Silver Light Heavyweight unvanı korumak isteyen 26 yaşındaki boksör, Ermeni asıllı Suriye doğumlu Rostam İbrahim ile karşılaşacak.

"Profesyonel kariyerim yeni başlasa da tecrübe olarak üst düzeyim"

Dünya ve Avrupa şampiyonlarını rahatlıkla yendiğini dile getiren Serhat Güler,

"Profesyonel kariyerim yeni başladı ama tecrübe olarak çok üst düzeyde olduğumu düşünüyorum. Ahmet Öner ve menajerim Yılmaz İlkay Arın sayesinde buralara geldim onların sayesinde çok üst seviyelere geleceğimi düşünüyorum. Sinan Şamil Sam ruhunu yaşatacağım. Onun gibi üst düzey bir sporcu olmak ve Türk bayrağını göndere çekip milli marşımızı okutmak istiyorum. O çok büyük bir sporcuydu. Ruhu şad olsun. Onun gibi dünyada tanınmak için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Türk halkını ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı onurlandıracağıma şüphem yok. Rakibimi fazla tanımıyorum. Amatör maçı var mı yok mu bilmiyorum ama benim kariyerimde olduğunu hiç düşünmüyorum. Bence rahat bir maç olacak ama sonunda müsabaka ringde kazanılıyor. İnşallah o ringden galip gelerek kemerimi koruyacağım. Tüm vatandaşlarımızı maça bekliyorum. Rakibimi küçümsemiyorum ama fazla zorlanacağımı düşünmüyorum."

"Kazanması durumunda dünyada ilk 15 arasında yer alacak"

Ahmet Öner, Serhat Güler'in Türk boksu için ciddi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"Serhat unvan maçına kazanması durumunda dünyada ilk 15 sporcu içinde yer alacak ve boksun şampiyonlar ligine girmiş olacak. Bu zamana kadar çıktığı maçlarda hiç mağlubiyet yaşamaması da ayrı bir gurur verici durum. İnşallah bu maçı da kazanarak Almanya’da Türk bayrağını dalgalandıracak."