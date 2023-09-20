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Spor
İHA 20.09.2023 13:03

Nenad Bjelica kariyerinin en pahalı kadrosunu çalıştırıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kariyerinin en pahalı ve en geniş kadrosunu çalıştırıyor.

Nenad Bjelica kariyerinin en pahalı kadrosunu çalıştırıyor
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, haftayı moralli kapattı.

Transferin son günlerinde önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, takım değerini de 135 milyon Euro'ya yükseltti.

Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica ise kariyerinin en pahalı ve en geniş kadrosunu çalıştırıyor.

Hırvat teknik adamın, 2020-2022 sezonlarında çalıştırdığı Osijek takımı 17 milyon Euro, 2018-2020 sezonlarında görev aldığı Dinamo Zagreb 80 milyon Euro, 2016-2018'de başında bulunduğu Lech Poznan 32 milyon Euro, 2014-2015 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Spezia Calcio 48 milyon Euro, 2013-2014 sezonunda teknik patronu olduğu FK Austria Wien 18 milyon 500 bin Euro, 2010-2013 sezonunda çalıştırdığı Wolfsberger de 13 milyon Euro kadro değerine sahipti.

Takım olarak skora katkı sağlandı

Golcü kimlik Trabzonspor, Bjelica yönetiminde de golcü bir kimliğe büründü. Geçtiğimiz sezonun ilk 5 haftasında 6 gol atıp, 5 gol yiyen bordo-mavililer, bu sezon ise rakip fileleri 11 kez sarsarken, ağlarına 6 gol gördü.

Karadeniz ekibinde, ligin başı olmasına rağmen 8 oyuncu da golle tanıştı. Bakasetas, Bardhi ve Enis Destan 2'şer, Denswill, Bonkoviç, Göktan Gürpüz, Vıica ve Onuachu da 1'er gol kaydettiler.

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