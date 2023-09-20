Kırkpınar’ın başpehlivanlarıyla yağlı güreş heyecanı Denizli’de başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenecek güreşlere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki bütün vatandaşları davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ortaklığında Ata sporu olan yağlı pehlivan güreşleri bir kez daha “Denizli Yağlı Güreşleri” adıyla 24 Eylül 2023 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenecek.

Saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek Denizli Yağlı Güreşlerine Türkiye’nin önde gelen pehlivanları katılacak.

500 pehlivan er meydanına çıkacak

Bu yıl düzenlenen 662. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Mustafa Taş gibi altın kemerli başpehlivanlar başta olmak üzere 500 pehlivan şampiyon olabilmek için er meydanına çıkacak.

Türk kültürünün en önemli geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş etkinliğine katılım ise ücretsiz olacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tüm hemşehrilerini 24 Eylül 2023 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecekleri Denizli Yağlı Güreşlerine davet etti.

Başkan Osman Zolan, Türk kültüründe büyük önemi bulunan ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak için ilk kez geçen yıl düzenledikleri organizasyona vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

“Ülkemizin en ünlü pehlivanları yine Denizli’mizde kıyasıya mücadele edecek. Gün boyu sürecek etkinliğimizde heyecanlı müsabakalar izleyeceğiz. Ben tüm hemşehrilerimi, güreşseverleri ve çevre illerimizden vatandaşlarımızı başpehlivanların kol bağlayacağı Denizli er meydanına davet ediyorum.”