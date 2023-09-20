Beşiktaş Avrupa'da 237. kez sahne alacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 236 müsabakada 90 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.

Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M AG YG Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 6 6 - - 14 5 TOPLAM 236 90 47 99 313 351

Belçika temsilcilerine karşı 9. maç

Beşiktaş, Belçika ekipleriyle 8 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 2 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

1996-1997 sezonunda Molenbeek ile UEFA Kupası 1. turunda karşılaşan Beşiktaş, deplasmanda 0-0 berabere kalırken, sahasında oynadığı müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda Standard Liege ile gruplarda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2006-2007'de aynı organizasyonda ve aşamada rakip olduğu Club Brugge'e 2-1 üstünlük kurdu.

Club Brugge ile 2014-2015'te bu kez UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. 2018-2019 sezonunda Genk ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan siyah-beyazlılar, sahasında rakibine 4-2 yenilirken, deplasmandaki müsabaka ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Belçika ekibi Club Brugge ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 9 kez rakip oldu. Brugge temsilcisi; Beşiktaş, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile oynadığı bu maçların 3'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinden mağlup ayrıldı.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibiyle 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Aboubakar ve Cenk Tosun en golcü sıralamasında yükselmek için gol arayacak

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar ise siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11'er gole imza attı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Aboubakar, özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansıyla dikkati çekiyor. Aboubakar, bu sezon Avrupa'daki 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı. Kamerunlu futbolcu, Club Brugge karşısında bir gol bulursa siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu sıralamasında Quaresma ile Bobo'yu yakalayacak. Aboubakar, 2 gol atarsa Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu unvanını ele geçirecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona iyi başlayamayan ve şu ana dek fazla süre alamayan Cenk Tosun da şansızlığını kırmak için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Avrupa kupalarında 2 maçta 11 dakika sahada kalabilen deneyimli futbolcu, yarın şans bulması ve gol sevinci yaşaması halinde Aboubakar gibi Quaresma ile Bobo'yu Avrupa kupalarında yakalayacak.

Avrupa'da yenilmezlik serisi 8 maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarında en uzun süreli yenilmezlik serisine 2010-2011 sezonunda (8 maç) ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Alman teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çekti.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Faroe Adaları'nın Vikingur takımını 3-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Üçüncü eleme turunda Viktoria Plzen ile ilk maçta 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Play-off turunda HJK Helsinki'yi 2-0 ve 4-0'lık skorlarla yenen Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk 2 maçta da CSKA Sofya ve Rapid Wien'i mağlup etti ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki üçüncü maçında Porto'ya mağlup olarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi başaramadı.

Şenol Güneş ile Avrupa'da üst üste 7 maç yenilmedi

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 7 maçlık yenilmezlik serisine, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında oynadığı karşılaşmalarda ulaştı.

Beşiktaş, 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen penaltı atışları sonucunda Fransız ekibine elendi.

Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla tarihe geçti.

Grup aşamasında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da Nisan 2017 ve Şubat 2018'de oynadığı 7 müsabakada da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

Beşiktaş'ın bu serisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih karşısında yaşanan 5-0'lık yenilginin ardından son buldu.