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Spor
AA 20.09.2023 10:23

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşaması, 21 Eylül Perşembe günü başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda grup etabının ilk haftasında, 21 Eylül Perşembe günü 16 maç yapılacak.

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, üst tura kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak.

Turnuvanın finali, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadı'nda 22 Mayıs 2024'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Toulouse (Fransa)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

19.45 Rennes (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)

19.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Villarreal (İspanya)

19.45 Servette (İsviçre) - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Roma (İtalya)

19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hacken (İsveç)

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Molde (Norveç)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Backa Topola (Sırbistan)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Freiburg (Almanya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Brighton Hove Albion (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Rangers (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

22.00 Atalanta (İtalya) - Rakow (Polonya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

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