Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: 22'de 22 yaparak sezonu kapatmak istiyoruz

TVF Başkanı Üstündağ, dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"22'de 22 yaparak bu sezonu kapatmak istiyoruz"

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısının tesadüf olmadığının altını çizdi.

"Dünya sıralamasında 1'inci sıradayız. Avrupa şampiyonasında son dünya şampiyonunu yenip mutlu sona ulaştık. Olimpiyat elemelerinde ilk 2 sıraya giren ülkeler direkt katılım hakkı edecek. Biz öncelikle ilk 2'de kalmak istiyoruz. Hatta namağlup 17'de 17 yaptığımız süreci 22'de 22 yaparak bu sezonu kapatmak istiyoruz. Dolayısıyla olimpiyatlarda yer alacağız. Olimpiyatlarda yer almaktansa madalya almak istiyoruz. Bu madalyanın sahibi de Türkiye olacak. Son olimpiyat, Avrupa, dünya ve Milletler Ligi şampiyonlarını yendik. Başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyorum."

"Voleybolda hayallerim ve hedeflerim var"

Son dönemde futbolda yaşanan inişli çıkışlı grafiğin ardından sosyal medyada adının Türkiye Futbol Federasyon başkanlığı için geçmesine dair ise Mehmet Akif Üstündağ şunları kaydetti:

"Talip olmam. Olma hakkım da yok. Voleybola olan hizmetim devam edecek. Hiç bu konulara girmek istemiyorum. Voleybolda neler yapabiliriz onu düşünüyorum. Voleybolda hayallerim ve hedeflerim var. Olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız o doğrultuda gidecek. Futbolda da çok iyi yöneticilerimiz. Futbolda da başarılar gelecektir. Voleybolun başkanı olmaktan mutluyum. Camiamla gurur duyuyorum."