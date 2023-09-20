Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.09.2023 12:56

"8. Gelibolu Maratonu" pazar günü koşulacak

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 24 Eylül Pazar günü düzenlenecek "8. Gelibolu Maratonu"na 14 ülkeden sporcular katılacak.

"8. Gelibolu Maratonu" pazar günü koşulacak
[AA Arşiv]

"8. Gelibolu Maratonu", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "2. Yüzyıla Omuz Omuza" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Maratona bu yıl 14 ülkeden sporcular katılacak. Organizasyon, pazar günü saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başlayacak.

42 kilometrelik maraton koşusuna 67, 21 kilometrelik yarı maratona 290, 10 kilometre koşusuna 780 ve 1915 kilometrelik halk koşusuna 2000 kişi katılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Maraton tematik bir parkurda düzenlenecek

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Turset Project Management Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki bir restoranda maratona ilişkin bilgi verdi.

Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak, "Çanakkale'ye herkes gelsin" anlayışıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kaşdemir, tarihi alanın Türkiye'nin ve dünyanın buluşma noktası haline geldiğini, Çanakkale'ye binlerce ziyaretçinin geldiğini, bu ziyaretçilerin Çanakkale'yi tanıdığını, konakladığını, zaman geçirdiğini ifade etti.

"Amacımız herkesi Çanakkale'ye davet etmek, misafir etmek. Çünkü Çanakkale, Türk milletinin ortak paydasıdır."

Kaşdemir, tarihi alanda 24 Eylül'de Gelibolu Maratonu'nu düzenleyeceklerini, her yıl olduğu gibi tematik bir parkurda insanların isterse yürüyeceğini, isterse maratona katılacağını söyledi.

İsmail Kaşdemir, toplantıda ayrıca Troya Kültür Yolu Festivali'ne katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluşlara ve Çanakkale halkına teşekkür etti.

Sıradaki Haber
Kırkpınar’ın başpehlivanlarıyla yağlı güreş heyecanı Denizli’de başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
Prof. Derman: “Evrendeki mesafeler nedeniyle uzaylı iddiaları gerçekçi değil.”
13:54
Antalya'da sondaj yapılan bahçeden gaz çıktı
13:36
Aydın'da Roma dönemine ait 21 sikke ele geçirildi
13:30
İsrail'de askeri üsten çalınan tank hurdalıkta bulundu
13:30
Okulların ilk haftasında 53 bin 949 servis aracı denetlendi
13:25
Karabağ'da 90'dan fazla askeri mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti
'BM'de birçok lider konuştu ancak Erdoğan dikkati çekti'
'BM'de birçok lider konuştu ancak Erdoğan dikkati çekti'
FOTO FOKUS
Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi
Anadolu'nun dokuma örnekleri Türkevi'nde sergilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ