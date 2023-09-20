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Spor
AA 20.09.2023 14:28

Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Hindistan'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İspanya'da, Deniz Öncü ise Hindistan'da piste çıkacak.

Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Hindistan'da piste çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında sezonun 10. ayak yarışları, 22-24 Eylül tarihlerinde İspanya'da koşulacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporculardan Toprak Razgatlıoğlu, Motorland Aragon Pisti'nde Pata Yamaha Prometeon takımıyla 23 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te hafta sonunun ilk yarışına çıkacak.

Toprak, 24 Eylül Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci yarışında podyumun zirvesine çıkmak için mücadele verecek.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de İspanya'da yarışacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 10. mücadelesi de İspanya'da gerçekleştirilecek.

Bu sınıfta ay-yıldızlı genç motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla sakatlıktan kurtulan Can Öncü ise Puccetti Kawasaki takımıyla 23 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.15'te hafta sonunun ilk yarışında Motorland Aragon Pisti'nde ter dökecek.

Supersportta 24 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci heyecanı yaşanacak.

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası için Hindistan'da ilk kez piste çıkacak

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Deniz Öncü, organizasyonun 13. ayağında Hindistan'da ilk kez mücadele edecek.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Hindistan Grand Prix'si 22-24 Eylül tarihlerinde Uluslararası Buddh Pisti'nde koşulacak.

Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada çıkış yakalayan Deniz, 23 Eylül Cumartesi günü sıralamada en iyi zamanı yapmaya çalışacak. Deniz, sezonun 13. ana yarışı için 24 Eylül Pazar günü TSİ 10.00'da gaza basacak.

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Hindistan İspanya Milli Sporcular Motosiklet Yarışı Toprak Razgatlıoğlu Can Öncü
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