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Spor
TRT SPOR 20.09.2023 16:00

Milli takım için en güçlü aday Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı'nın yeni direktörlüğü için en güçlü aday Vincenzo Montella... İtalyan teknik direktörle yapılacak son görüşmenin ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Milli takım için en güçlü aday Vincenzo Montella

TFF, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Alman teknik adamdan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella düşünülüyor.

Daha önce ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştıran Montella ile yapılacak son görüşmenin ardından kararın duyurulması bekleniyor.

TFF'den Stefan Kuntz'a teşekkür
TFF'den Stefan Kuntz'a teşekkür

Vincenzo Montella kariyeri

İtalyan teknik adamın görev aldığı kulüpler şöyle:

Kulüp Sezon Tarihleri  Maçlar
Adana Demirspor  21/22-22/23 76
Fiorentina 18/19-19/20 27
Sevilla 17/18-17/18 28
Milan 16/17-17/18 64
Sampdoria 15/16-15/16 27
Fiorentina 11/12-14/15 153
Catania 11/12-11/12 40
Roma 09/10-10/11 16
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