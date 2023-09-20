Milli takım için en güçlü aday Vincenzo Montella

TFF, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Alman teknik adamdan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella düşünülüyor.
Daha önce ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştıran Montella ile yapılacak son görüşmenin ardından kararın duyurulması bekleniyor.
Vincenzo Montella kariyeri
İtalyan teknik adamın görev aldığı kulüpler şöyle:
|Kulüp
|Sezon Tarihleri
|Maçlar
|Adana Demirspor
|21/22-22/23
|76
|Fiorentina
|18/19-19/20
|27
|Sevilla
|17/18-17/18
|28
|Milan
|16/17-17/18
|64
|Sampdoria
|15/16-15/16
|27
|Fiorentina
|11/12-14/15
|153
|Catania
|11/12-11/12
|40
|Roma
|09/10-10/11
|16