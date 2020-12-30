Futbol:

- Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) -

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya

TFF 1. Lig 17. hafta maçlarının hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: Kadir Sağlam

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: Alper Çetin

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: Emre Malok

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor: Caner Ak

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Özgür Yankaya

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor: Çağdaş Altay