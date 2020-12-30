Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Futbol:
- Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İSTANBUL (AA) -
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya
TFF 1. Lig 17. hafta maçlarının hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: Kadir Sağlam
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: Alper Çetin
3 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: Emre Malok
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor: Caner Ak
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Özgür Yankaya
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Bülent Birincioğlu
4 Ocak Pazartesi:
16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor: Çağdaş Altay
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