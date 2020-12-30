Bordo mavililerin son oynadıkları Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen ve bu sezon 13 maçta forma giyen Abdulkadir Parmak, Abdullah Avcı’nın da vazgeçilmez oyuncuları arasındaydı.