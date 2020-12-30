Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.

"Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı"

Büyükekşi, bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlattı.

"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."