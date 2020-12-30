Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marius Sumudica Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.
"Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı"
Büyükekşi, bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlattı.
"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."
Etiketler: Gaziantep FK
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