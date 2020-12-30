Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ahmet Nur Çebi'ye koronavirüs şoku
Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
Ahmet Nur Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Beşiktaş Kulübü Çebi'nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.
"Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.
Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır."
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs Son Dakika
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