Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek.

Erteleme maçlarının programı şu şekilde:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)