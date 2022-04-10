Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zajc ile 68. dakikada Serdar Dursun filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek ligde ikincilik koltuğuna oturdu. Ligdeki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkartan sarı lacivertli ekip puanını 59’a yükseltti.

Kadıköy'de 6 yıl sonra galibiyet

Fenerbahçe, bu sonuçla Kadıköy'de 6 yıl sonra ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etmiş oldu.

Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018’de 0-0 ve 2019’da 1-1 berabere kalmış, 2020’de 3-1 ve 2021’de de rakibine 1-0 kaybetmişti.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

Galatasaray bu sezon oynadığı son derbiden galibiyet çıkaramadı. Ligde istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılı ekip 13’üncü yenilgisini alarak 41 puanda kaldı.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı

Galatasaray, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrılmıştı.

Sarı kırmızılılar, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

GOL - 68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 2-0

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Attila Szalai), Crespo (Dk. 90+1 Gustavo), Zajc, Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Pelkas), Rossi, Serdar Dursun (Dk. 90+1 Mergim Berisha)

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 84 Morutan), Cicaldau (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Gomis​​​​​​​ (Dk. 84 Arda Turan).

Goller: Dk. 26 Zajc, Dk. 68 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 33 Serdar Aziz, Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 63 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 40 Marcao, Dk. 45+2 Babel, Dk. 58 Cicaldau, Dk. 90+2 Taylan Antalyalı (Galatasaray)