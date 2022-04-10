Sopron Basket, Fegyverneky'nin skorer oyunuyla ön plana çıktığı ilk çeyreğe 12-0'lık seriyle başladı. Macaristan temsilcisi, sarı-lacivertlilerin ilk 8 dakika sayı üretemediği ilk periyodu 16-6 önde bitirdi.

İki takımın da sert savunmalarıyla kolay basket imkanı tanımadığı ve çok sayıda top kaybı yaptığı ikinci periyodun ardından devre arasına Sopron Basket'in 29-19 üstünlüğüyle gidildi.

EuroLeague Women finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı.



Tebrikler ve teşekkürler. pic.twitter.com/PpB3f9XMHu — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 10, 2022

Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır Turgut'un üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33-32. Üçüncü çeyreğin sonu karşılıklı üç sayılık isabetlere sahne oldu ve Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi.

Sarı-lacivertlilerin Zahui ve Iagupova ile sayı bulduğu dördüncü çeyrekte Macaristan ekibi ise January ile skor üretti. Son bölümlerde üst üste kullandığı üç sayılık atışları kaçıran sarı-lacivertliler, skoru eşitleme şansından yararlanamadı ve Sopron Basket mücadeleden 60-55 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Sopron Basket'te Williams, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Safiport'ta Iagupova'nın 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Alkışlar Fenerbahçe’ye!



Yaşattığınız heyecan için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/NuNqRGM7Wt — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 10, 2022

Öte yandan mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski kaptanlarından Birsel Vardarlı Demirmen, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncuları da takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)

Sopron Basket: January 11, Fegyverneky 12, Williams 16, Brooks 9, Hatar 10, Dolson 2, Jovanovic, Czukor, Aliz Varga

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 13, McBride 2, Sabally 9, Williams 5, Hartley 3, Zahui 12

1. Periyot: 16-6

Devre: 29-19

3. Periyot: 45-38

Fenerbahçe'nin 4. finali

Fenerbahçe tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynuyor. Sarı-lacivertli takım, daha önce üç kez finalde kaybetmişti.

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Sopron Basket ise ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci olmuştu.