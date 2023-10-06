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Spor
İHA 06.10.2023 18:21

Süper Lig'de 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla Trendyol Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7. teknik direktör değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı

İstedikleri sonuçları alamayan Süper Lig ekipleri, teknik direktörleriyle yollarını ayırmaya devam ediyor.

RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Beşiktaş da teknik direktörü ile yol ayrımı yaşadı.

Böylece siyah-beyazlılarda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Bu sezon Süper Lig'de ilk olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu takımdan ayrılmıştı.

Şenol Güneş ile birlikte Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı.

5 takım yeni teknik direktörleriyle anlaşırken, İstanbulspor ile Yılport Samsunspor ise henüz yeni bir anlaşma sağlamadı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Emre Belözoğlu - RAMS Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Mondihome Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Yılport Samsunspor

Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş

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Beşiktaş Süper Lig Şenol Güneş Emre Belözoğlu
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