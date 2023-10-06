Beşiktaşlı Masuaku sakatlandı

Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Arthur Masuaku’nun, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı maçın ardından sakatlandığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun çekilen MR’ında gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

"Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.".