Juventuslu Pogba'ya bir kötü haber daha

30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.