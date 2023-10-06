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Spor
AA 06.10.2023 18:12

Juventuslu Pogba'ya bir kötü haber daha

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıktı.

Juventuslu Pogba'ya bir kötü haber daha
[Fotograf: AFP]

30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.

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