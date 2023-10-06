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Spor
AA 06.10.2023 18:09

Galatasaray'da Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya deplasmanına gidecek 23 kişilik kafilede şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu, Mauro Icardi.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech kadroda yer almadı.


Galatasaray Antalya'da

İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.

Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.


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